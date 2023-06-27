民进党批柯文哲主张重启服贸是要争取北京支持

对于台湾民众党总统参选人柯文哲称若当选总统将重启两岸货贸服贸谈判，民进党团批评，柯文哲是为了要争取北京支持、挖蓝营墙角。

据《自由时报》报道，台湾立法院民进党团星期二（6月27）举行记者会，党团副书记长洪申翰说，不管柯文哲是否反黑箱，服贸就是毒药，其目的就是要促成“一中”市场，甚至是逼统，呼吁柯文哲勿用话术模糊大家认知。

洪申翰说，综观当今经贸情势，台湾经济逐渐变强，不用依赖中国大陆的资金、厂商来健全经贸。

洪申翰称，中国大陆经济正在下行、失业率飙高，为何现在还要重启服贸、货贸？他能想到的理由，就是柯文哲为了要争取北京支持、挖蓝营墙角。

曾任“太阳花学运”发言人的绿营时事评论员吴峥说，柯文哲2013年在立院的一场服贸公听会中提到，服贸协定一签订，台湾高阶医疗人才会跑到大陆，而低阶医疗人才薪水会再降低。

吴峥说，柯文哲当时反服贸闯关，“太阳花学运”的方向也很清楚，就是“反黑箱、反服贸”，为何柯文哲变了？请当年参加这场运动的战友们，不要和任何呼吁重启服贸的政治人物站在一起，不要愧对当年的理念。

柯文哲近月来民调支持度飙升，稳坐第二，把最大在野国民党总统参选人、新北市长侯友宜远抛在后，对民进党总统参选人、副总统兼党主席赖清德构成极大威胁。他星期一接受广播节目专访时说，2024年若当选总统，会先通过《两岸协议监督条例》建立规范，再依续和中国大陆重启《海峡两岸货品贸易协议》和《海峡两岸服务贸易协议》（简称货贸和服贸）谈判。