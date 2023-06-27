紫光展锐高层人事调整 分析：或为上市做准备

中国晶片设计巨头紫光展锐高层人事出现调整，集团执行副总裁马道杰将出任紫光展锐董事长。分析认为，这项人事任命很可能是为了上市做准备。

紫光展锐星期二（6月27日）早上发布公告宣布上述人事任命，紫光集团执行副总裁吴胜武不再担任紫光展锐董事、董事长，将另有任用。

这是继去年2月吴胜武接替赵伟国以来，紫光展锐董事长再次变更。公告称，上述人事变动是为进一步助力紫光展锐的高质量发展，加强公司战略规划与管理。

据第一财经报道，业内知情人士认为，马道杰拥有运营商从业背景，综合他在紫光国微的工作经验，马道杰可能是相比吴胜武更适合紫光展锐现在定位的领导。“同时马道杰拥有半导体行业从业和IPO融资经验，这或将为紫光展锐未来融资上市、进一步拓展市场空间提供强有力的领导力。”

公开资料显示，马道杰在移动通信行业拥有近30年经验，曾担任中国联通、中国电信重要业务的领导岗位，同时拥有丰富的上市公司管理经验。自2017年12月起，马道杰历任紫光国微常务副总裁、总裁、董事长，在他任职期间，紫光国微营收复合年均增长率31%；净利润复合年均增长率57%。

马道杰还曾推动紫光联盛与全球最大的晶片微连接器及RFID嵌体厂商（法国Linxens）的跨境并购整合，完成紫光联盛的完整市场、销售、财务、人事、合规管理体系搭建，完成Linxens天津工厂建设和投产。

据第一财经今年2月的报道，紫光展锐正寻求新一轮融资，主要面向市场化投资机构，融资规模计划不超过150亿元（人民币，约28.05亿新元）。招募资金将服务于公司发展战略，在巩固提升现有手机、物联网业务的基础上，进一步拓展汽车电子、智能显示等新兴领域。