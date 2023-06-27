李家超：支持爱国主义教育 会对接国家要求

中国全国人大常委会会议正审议爱国主义教育法草案，以维护国家统一和民族团结。香港特首李家超星期二（6月27日）说，非常支持爱国主义教育，爱国主义教育有助香港建立以爱国爱港为核心、与“一国两制”相适应的主流价值观。港府会对接国家在这方面的要求。

中国全国人大常委会会议正在审议的爱国主义教育法草案将针对港澳台和海外华侨等不同群体，分别作出针对性规定的爱国主义教育，以构筑中华民族共有精神家园。

根据香港政府新闻网公布的新闻稿，李家超出席行政会议前表示，特区正努力建设以爱国爱港为核心、与“一国两制”相适应的主流价值观，目前不同课程已包含国民教育、爱国主义教育，易于对接相关要求。

李家超说，草案条文阐明爱国主义教育应当把弘扬爱国主义精神与扩大对外开放结合起来，坚持理性、包容、开放，尊重各国历史特点和文化传统，借鉴吸收人类一切优秀文明成果，与香港实际情况非常配合。

他认为，香港的一切做法，包括爱国主义教育，以及与外国高度联系、包容、开放的目标均与草案一致。

另据《明报》报道，针对全国人大常委会会议审议爱国主义教育法草案，全国人大常委李慧琼估计，即使草案通过，也不会纳入《基本法》附件三，但相信不碍特区政府在香港推广爱国教育，香港也不一定需要就爱国教育作本地立法。

李慧琼还说，香港有责任推动爱国教育，特区政府如何推行爱国教育，包括按《爱国教育法》考虑一套在港相适应的制度，以及是否需另行于香港立法，要由特区政府自行思考。她认为“爱国无边界”，在中国领土推广爱国属应有之义，故相信爱国教育的推广不受一国两制或地域所限。

港区人大代表、教联会主席黄锦良表示，香港国安、国情教育将与大陆的核心内容一致，包括须认同国家体制、认同共产党，并要自觉维护国家安全，不过香港奉行一国两制，推动爱国教育的过程、方式则可有所不同，相信教育局未来将公布更多指引。

黄锦良还说，以往常提及的国安、国史教育，也属爱国教育的组成部分，而香港本就正推进不少范畴的爱国教育，认为市民无须担心。

据介绍，《爱国教育法》提及将针对个别特定人士的爱国主义教育，包括“港澳台同胞”，并作针对规定，明确指出国家采取措施开展历史文化教育和国情教育，以增强港澳台同胞对国家和中华传统文化的认同，自觉维护国家统一和民族团结。