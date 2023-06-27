朱立伦：侯友宜竞选办公室本周六成立

台湾在野党国民党主席朱立伦透露，蓝营总统参选人侯友宜的竞选办公室将于本星期六（7月1日）成立。

据台湾《自由时报》报道，朱立伦星期二（6月27日）上午出席国民党北区专职干部共识营，会前受访时指出，国民党总统参选人侯友宜将于7月1日成立竞选办公室，未来侯团队包括组织动员、国政顾问团及相关后勤支援系统，会与国民党所有组织完全整合一起。

朱立伦强调，侯友宜是国民党的最强候选人，他是竞选团队“总教练”，大家会团结一起打这场选战。至于是否接任侯友宜竞选总部主委？朱立伦说，目前还没有讨论。

对于台前国安会秘书长金溥聪已加入侯友宜竞选团队，是否还会请前总统马英九帮忙的提问，朱立伦回复说，近两周他与侯友宜密切联系讨论。针对未来竞选架构、竞选组织，已确定要广邀各界人才，金溥聪很优秀，在过去竞选或文宣、空战上面都有经验。

朱立伦说，他与侯友宜也对竞选办公室与空战、组织动员和国政顾问团部分的人员选择达成共识，会请很优秀、资深和有经验的人员担任负责人和召集人，广邀各界人才，整合各地组织，并连结立法院党团与各立委参选人。

朱立伦还说，他作为党主席与竞选团队“总教练”，希望广邀各界好人才，资深前辈们担任荣誉职也都是应该的。