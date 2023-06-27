四川汶川突发山洪泥石流 已发现三名遇难者

中国四川省汶川县星期二（6月27日）发生山洪泥石流灾害，目前已发现三名遇难者。

据川观新闻记者从汶川县应急管理局获悉，经抢险队现场沿河搜救，在汶川山洪泥石流灾害中已发现三名遇难者。经现场确认，其中两名遇难者是绵虒镇板子沟村失联的一对夫妻，另一名遇难者正在核实身份。

汶川县境内无人区星期二凌晨1时左右受短时强降雨影响，致绵虒镇板子沟、威州镇新桥沟两处发生泥石流灾害，目前已转移群众900余人，七名群众失联。

灾情发生后，四川省人大常委会副主任、阿坝州委书记刘坪赓即作出批示，要求迅速组织力量，全力搜救失联人员，坚决确保人民群众生命财产安全。对处于危险区域的群众，采取一切必要手段，尽快转移疏散，防止发生次生灾害。同时，全力保障受灾群众有饭吃、有衣穿、有临时安全住处、有干净水喝、有医疗服务。

阿坝州委常委、常务副州长许磊，阿坝州委常委、汶川县委书记李建军组织州县相关部门第一时间赶赴现场开展抢险救灾工作。

目前，阿坝州自然资源局已启动地质灾害三级应急响应。汶川县启动了山洪泥石流灾害应急预案，对国道213线和国道317线进行有序管控，失联人员搜救、抢险救援、道路抢修、群众转移安置、灾情评估等工作有序推进。