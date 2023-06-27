台军称若警告抵近解放军军机舰无效 会行使自卫反击

中国大陆日前派遣两架次军机抵近台湾澎湖群岛24海里（约44.4公里）处后，台湾国防部重申，针对解放军任何的飞、海、航实体抵近台湾，如果警告无效，台军会行使“自卫反击”。

据台湾《上报》报道，台湾国防部作计室联合作战计划处处长林文皇星期二（6月27日）早上在国防部例行记者会上做出上述表述。他称，这是为了坚定维护台海稳定和安全。

针对采取的具体作为，林文皇说，台军会持续研议及掌握台海动态，并重申针对进入台应变区的大陆军机舰，台军会派遣海空兵力实施对应，同时也会以陆基导弹追踪监视。

中国大陆解放军6月24日派出八架次“歼-10”战机飞过台湾海峡中线，还有两架次抵近澎湖群岛24海里邻接区。有台湾学者主张，台湾军方应采取“灰色吓阻”将底线说明清楚，才能阻止中国大陆“切香肠式”的抵近。

台湾前空军中将副司令张延廷日前受访时也说，中国大陆在寻找台湾周边空域的破口，澎湖群岛是战略要域，离中国大陆很近，一过海峡中线就是澎湖，这是兵家必争之地。

至于英国广播公司BBC《广角镜》（Panorama）节目公布了中国间谍气球计划在亚洲活动的新证据，并指气球曾飞过台湾和日本上空。林文皇说，如果这个气球对台湾具有威胁，经研判具有威胁，台湾一定会击落并摧毁，以维护安全。

台湾国防部情研中心罗正宇则称，针对中国大陆高空气球在台海周边的动态，台军都能有效掌握及适时应处，并将透过与盟国的情资交流来确保整体的国防安全。