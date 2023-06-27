港国安处拘捕涉侮辱国歌国旗63岁男子

香港警务处国家安全处星期一（6月26日）拘捕了一名63岁男子，该男子涉嫌宣扬港独思想，并侮辱中国国旗国歌。

香港特区政府星期一下午发布新闻公报称，香港国家安全处于6月26日下午在尖沙嘴区采取执法行动，拘捕一名63岁男子。国安处指被捕男子涉嫌违反香港法例第200章《刑事罪行条例》第九和十条“作出具煽动意图的作为”罪。

香港警方调查显示，被捕男子涉嫌多次通过社交平台散布具有煽动意图的信息，包括推翻北京中央政权、煽动他人引起对中央及香港特区政府的憎恨、宣扬“台独”“港独”主义及侮辱国旗和国歌。被捕男子目前正被扣留调查。

据香港《星岛日报》消息，被捕人姓江，洋名为Danny，是一家咏春馆的创办人。被捕男子除了散布“台独”“港独”主义信息，发出的帖文内容还包括焚烧国旗的照片、污蔑国旗的帖文、以及多次转载2019年香港反修例歌曲《愿荣光归香港》，并称之为“未来的国歌”等。

香港警方根据法庭手令，搜查被捕男子的住所及办公室，检获曾用作散布煽动意图信息的电子通讯工具。

咏春馆邻近租户表示，该拳馆在此开业至少六七年，学生很多；据他们描述，江姓男子为人友善，没听过他谈政治话题，有时与街坊饮酒，不觉得他思想偏激。