邹至蕙成为多伦多市首位华裔女市长

前市议员邹至蕙在当地时间星期一（6月26日）的多伦多市长补选中获胜，成为该市首位华裔女市长，同时也是多伦多市第三位女市长。

综合法新社和彭博社等报道，这场补选共有102名候选人，邹至蕙以37.2%得票率成功脱颖而出，前副市长拜朗（Ana Bailão）得票率为32.5%，多伦多市前警察首长桑德斯得票率为8.6%。

邹至蕙的胜选结束了加拿大最大城市多伦多十余年的保守管治。邹至蕙在星期一晚发表胜选感言时指出，她得到选民争取改变的委托，并承诺将提高房地产税，也为租户提供更多援助，以负担高企的租金。

邹至蕙在宣布胜选后对支持者说：“如果你曾质疑我们合力能做些什么，如果你曾质问你对美好未来的信念，以及我们并肩合作能为彼此做些什么，今晚是你们的答案。”

现年66岁的邹至蕙出生于香港，13岁随家人移民加拿大，1985年进入多伦多公立学校教育局，首度出任公职。1991年，她成为大多伦多首位亚裔女市议员。

时任多伦多市长庄德利（John Tory）去年承认与一名工作人员有婚外情，今年2月宣布辞职。多伦多市唯有举行补选选出新市长。

另据中新社报道，加拿大总理特鲁多以及稍早前曾公开表示不支持邹至蕙的安大略省省长福特，均通过社交平台祝贺邹至蕙胜选。

多伦多市目前拥有逾300万人口，是北美第四大城市。多伦多市政府正面对冠病疫情后复苏阶段巨大的财政缺口、住房可负担性危机、治安恶化等民生问题带来的挑战和压力。

在去年10月加拿大不列颠哥伦比亚省的市政选举中，沈观健和余星友分别成为温哥华和乔治王子城有史以来的首位华裔市长。