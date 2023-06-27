中国住建部：房地产业发展要从“有没有”转向“好不好”

中国住房和城乡建设部党组书记、部长倪虹星期一（6月26日）指出，房地产业发展要从解决“有没有”转向解决“好不好”，要为人民群众建造好房子，提高住房品质，探索建立房屋养老金制度，为房屋提供全生命周期安全保障。

根据中国证券网星期二（6月27日）消息，倪虹当天在会见到访的中国银行党委书记、董事长葛海蛟时指出，住房和城乡建设事业直接连着人民群众的利益和福祉，是促进高质量发展、创造高品质生活的重要基础和支撑，拥有庞大的市场规模，丰富的数据、现金流等要素资源和广泛的应用场景。做好住房和城乡建设工作离不开金融机构的支持，要坚持以人民为中心的发展思想，进一步拓宽住房和城乡建设领域与金融机构的合作，让金融创新、产品创新、科技创新深度融合起来，不断满足人民群众对美好生活的需要。

倪虹强调，“保交楼、保民生、保稳定”是中共中央、国务院作出的重大决策部署，要进一步提高政治站位，增强责任意识，加快推进已售逾期难交付住宅项目建设交付，切实维护购房人合法权益。房地产业发展要从解决“有没有”转向解决“好不好”，改变“高杠杆、高负债、高周转”模式，开展现房销售试点，推动房地产业向新发展模式平稳过渡。

倪虹指出，要鼓励引导金融机构参与城市建设和更新，推动打造宜居、智慧、韧性城市。要为人民群众建造好房子，提高住房品质，探索建立房屋养老金制度，为房屋提供全生命周期安全保障。要抓住数字化转型机遇，加快推进新型城市基础设施建设，让城市更聪明、更智慧。要深化国际交流与合作，助力建筑业企业“走出去”，打造“中国建造”升级版。

葛海蛟表示，将充分发挥中国银行国际化、综合化的优势，积极参与住房和房地产、城市建设和更新、建筑业发展、开拓国际市场等住房和城乡建设领域重点工作，建立专门团队，扩大合作领域，强化协调配合，创新经验做法，全力以赴助力住房和城乡建设事业高质量发展。