新北幼儿园喂药案 受害家长：不可能是乌龙

台湾新北市幼儿园疑喂药案近期有舆论质疑是乌龙事件。有自称是受害孩童家长的网民称，孩子说有喝彩虹药水，如果是毒，不管喝几次都是毒，不会因为没有验出就是乌龙，“根本不可能是乌龙一场，验发结果都还没公布”。

有自称受害孩童家长的网民星期一（6月26日）脸书社团“板桥区喂毒幼儿园－受害者联盟”发文说，新闻舆论总是昙花一现后，大家就忘了，可家长却忘不了这两个月的煎熬，孩子们更忘不了在幼稚园发生的事情。

家长在帖文中写道，自己每天与孩子睡在一起，孩子都会做恶梦说着“不要不要”，且当孩子生气并用头去撞墙、拉头发，大声呐喊、大哭大闹时，他们心里开始有怀疑。

帖文说，当孩子好不容易卸下心防说出“老师说喝彩虹药水是秘密，不能跟爸妈说，说了就会被打”，或“会抱老师，是因为太害怕老师了，怕会被老师打”，以及“好开心今天爸爸妈妈提早来接我，天还没黑，因为每次只剩下我在幼稚园的时候，我都很害怕”。原来曾相信绝不会不当管教或喂食不明药物的老师都是假的。

帖文称，问起孩子在幼稚园的回忆，大部分他们还是很开心的，因为认识了一群好朋友，但再问起喝彩虹药水及老师打人的事后，他们还是不太敢回答，要一再确认不会再到那家让他们害怕的幼儿园后，才敢说出心里话。

帖文说，孩子指称有喝过彩虹药水，不论几次、不论有没有验出，如果喝的是毒品，不管喝几次都是毒。“不会因为没有验出，就是没事，就是乌龙，更何况毛发检验还没有出来，何来的乌龙事件之说？”帖文也质疑，到底要等多久才会有结果与真相。

新北市某幼儿园上月爆出疑似喂药案引发关注，台湾幼教联合总会25日发表声明，鉴于喂药乌龙事件已厘清，请全台幼教老师遵循谨遵托药相关步骤，恢复协助幼儿安全喂药。

新北市政府星期一也表示，汐止某幼儿园血中苯巴比妥检测为临界值的幼童，经以液相层析串联质谱仪检测，确认幼童血中“未检出”苯巴比妥，并指称这名幼童的家长认为是乌龙事件。