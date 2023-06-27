港警务处长：七一增派警力维持治安

香港警务处处长萧泽颐说，他们将应特首李家超的指示，在七一庆祝回归当天增派警力维持治安。

据网媒“香港01”报道，萧泽颐星期二（6月27日）在深水埗区议会大会上透露上述消息。

萧泽颐在会上主动提及本月初发生的荷里活广场谋杀案，他指近日多起暴力案件虽令人感到不安，而根据警方数据，相关案件较2019年同期下降近一成。但为了保障市民人身安全及增加安全感，警方一直致力打击暴力罪案，已提醒前线警员提高警觉，也已指示各警区加强警力，截查可疑人士。

萧泽颐说，七一当日将加派警力维持治安，并指已应行政长官李家超的指示，调配人手加强巡逻。除了一般前线巡逻外，警方将安排部分水警到陆上作高调巡逻，也会调动正受训的机动部队成员，加强截停搜查。他也呼吁香港市民如果遇到可疑人物或物件，应立刻通知警方。

萧泽颐也在会上介绍香港的犯罪情况。他指出，香港去年整体录得7万零48起罪案，较前年上升8.7%，破案率为35.2%，罪案上升主因诈骗案急增8000起，占罪案总数近四成。

他说，至于今年首五个月，共有3万5863起罪案，较去年同期增加41%，暴力罪案有3872起，较去年同期增加598起；诈骗案占整体44%，较去年同期上升58%，罪案上升因科技诈骗罪案增加。警方首五个月瓦解多个诈骗集团，涉及超过2780起网上购物骗案、钓鱼骗案、投资骗案、电话骗案等，拘捕超过1460人。反诈骗协调中心的18222 防骗易热线成功拦截5.7亿港元（约9800万新元）骗款。