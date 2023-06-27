新西兰总理与习近平会面：中国能在俄乌战争发挥建设性作用

新西兰总理希普金斯星期二（6月27日）在中国首都北京与中国国家主席习近平会晤时称，中国可以在乌克兰冲突中发挥“建设性作用”。

据法新社报道，希普金斯星期二在北京进行访问，并与习近平进行会晤。

根据新西兰总理办公室公布的新闻稿，希普金斯在与习近平会晤时，与他讨论了两国在贸易、教育、科学和创新、农业和旅游等两国可以直接合作的领域。

希普金斯还谈到了中国在应对气候变化和乌克兰战争等全球共同挑战方面可以发挥的建设性作用。

希普金斯说：“我们将始终倡导以尊重但一致的方式，倡导新西兰独立的外交政策或利益和价值观的方法和结果。”

据央视新闻报道，习近平与希普金斯会晤时则说，希普金斯就任总理后多次表示重视中新关系、将继续加强同中国合作，并对此表示十分赞赏。

习近平回忆道2014年他访问新西兰时，中新宣布建立全面战略伙伴关系。近10年来，中新关系持续健康稳定发展，给两国人民带来实实在在的好处。他表示，希普金斯此次访华很有意义，两国要共同努力，开启两国关系新的50年，推动中新全面战略伙伴关系行稳致远。

希普金斯从星期天（6月25日）起开启为期六天的访华之行，以努力争取对华贸易多元化，并寻求向中国输出更广泛的商品和服务。

希普金斯此次访华率领一个29人的代表团，其中包括贸易和旅游部长、以及恒天然、新西兰航空等大公司高管。希普金斯在出访前说：“代表团的组成反映了我们争取实现出口产品多元化的目标”。

新西兰近四分之一的出口收入来自中国，使新西兰成为最依赖与北京贸易关系的西方国家之一。