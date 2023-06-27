美众议院军委会主席率团访台 预计与蔡英文会面

美国联邦众议院军事委员会主席罗杰斯（Mike Rogers）星期二（6月27日）起率团访台三天。他们预计将与台湾资深领袖会面，包括台湾总统蔡英文，讨论美台关系、区域安全等议题。

台湾外交部星期二发出新闻稿指出，罗杰斯于6月27日至29日率跨党派议员访问台湾，成员包含军委会民主党首席议员史密斯、军委会海权小组民主党首席议员柯特尼、军委会战备小组民主党首席议员加勒曼帝、联邦众议员德田、联邦众议员饶泽、联邦众议员巴默、联邦众议员莫依蓝、联邦众议员米尔斯等。全团共九名议员，是近年规模最大的美国国会议员访问团。

访问团在台期间将与蔡英文会面，并接受台湾外交部长吴钊燮款宴，就台美关系及区域情势等议题交换意见。台湾外交部对罗杰斯一行来访表达诚挚欢迎。

据台湾中央社报道，美国在台协会（AIT）指出，此访问行程为众议员出访印太地区的一环。

AIT表示，代表团将与台湾资深领袖会面，讨论美台关系、区域安全，贸易与投资，以及其他与双方利益相关的议题。

台湾外交部则称，此次为联邦众院军事委员会近年首度由主席及首席议员联合组团来访，成员涵盖该委员会及下属重要小组的两党领袖议员，阵容坚强。

台湾外交部说，值此全球及区域安全情势受到威权扩张威胁、中国大陆持续尝试片面改变现状之际，美国国会两院军事、外交、拨款等委员会领导阶层陆续筹组重量级访团访台，充分彰显对台湾跨党派的坚定支持，及对印太区域和平稳定繁荣的高度重视与承诺。