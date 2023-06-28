美国合并申报新规要求披露与中国等相关的补贴信息

美国反垄断机构大修合并规则，要求企业披露与中国等相关的补贴信息，这一改革可能会导致交易时间延长数月。

据彭博社报道，星期二（6月27日）披露的拟议调整将于本周晚些时候在联邦公报中发布。新规要求提供过去10年有关收购的详情，公司高管、董事和董事会观察员的信息，以及公司员工数据。

新的申报规则还要求披露朝鲜、中国、俄罗斯和伊朗等某些外国政府提供的拨款和贷款等补贴。国会12月通过了一项法律，要求这些机构开始收集有关外国政府补贴的信息，因为担心中国等国家可能向一些公司提供资金支持，扭曲竞争。

为打击非法合并，美国司法部和联邦贸易委员会(FTC)进行所谓的Hart-Scott-Rodino申报程序改革，有估计显示，这项改革可能会让交易时间延长多达两到三个月。

上述机构称，这是45年来的首次改革，通过改革，他们将能够“更有效、更高效地甄别”有反垄断问题的交易。

这些机构将就拟议的调整公开征求意见，征集期60天。FTC和司法部发布最终版本后，新规才会生效，预计最终版本需要几个月时间完成。

FTC估计，这份长达126页的文件中列出的新规会令公司申报准备时间增加100多个小时，而现在需约37小时。

然而，彭博行业研究高级分析师Jennifer Rie称，要想汇集这些机构要求的所有信息和分析，公司所需时间要长得多。她说，拟议的调整可能会让相关程序延长几个月的时间，使美国的合并申报制度更接近于欧洲。

“我们正在考虑的是把10天的流程改成两到三个月的流程，”Rie称。加入彭博行业研究之前，Rie曾在反垄断法领域从业10年。