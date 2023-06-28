金溥聪入侯友宜竞选团队 分析：恐加剧侯与地方裂痕

国民党总统参选人侯友宜将招揽台湾前国安会秘书长金溥聪进入竞选团队。有台媒分析，金溥聪的国际观和国际声望能替侯友宜加分，但金溥聪过去曾强硬整治地方派系，恐怕将加深侯友宜与地方势力的裂痕，让地方势力更往鸿海创办人郭台铭靠拢。

据台湾《上报》星期二（6月27日）报道，距离侯友宜接受国民党征召参选总统已有一个多月，但他的支持度始终落后于其他两名总统参选人。为此，国民党近期整合资源，力图在本周六（7月1日）成立竞选办公室，展开冲刺。据悉，金溥聪已同意加入侯竞选团队，后续也将邀请前总统马英九、国民党主席朱立伦担任竞选团队荣誉主委。

台湾时事评论员沈富雄透露，侯友宜早前透过与金溥聪交好的前台南市议员谢龙介居中牵线，恳请金溥聪出马挽救选情。金溥聪在犹豫多时后，最终才点头答应。据悉，金溥聪上周日（6月25日）已参与侯营内部的选战会议。

金溥聪曾担任台湾驻美代表、国安会秘书长等要职。报道称，从选战经验、党务经历、对美关系、国安情势等方面来看，金溥聪出任侯友宜选战操盘手，能替侯友宜适度互补加分，发挥一定助攻效果。

早在国民党此次拍板征召提名总统人选前几个月，金溥聪本人的看法和他接收到美方的相关信息均为，民进党提名的总统参选人、台湾副总统赖清德“台独”色彩太重、太危险，“美方极为不信任赖”。因此他认为，只要国民党能稳定好基本盘，好好地将两岸论述、两岸与对美政策讲清楚，明年大选要重返执政大有可为。

但报道称，过去强硬整顿地方势力的金溥聪成为侯友宜选战操盘手，也可能会加深侯友宜和地方势力的鸿沟。知情人士透露，过去一段时间以来，侯团队一直遭党内诟病对政治判断及危机处理能力不足，近来甚至还传出有“市府派”与“竞办派”内斗角力。因此，当金溥聪决定要接下辅选操盘重任前，金向侯友宜明确开出的辅选条件就是必须要让他能够“砍人”，但凡有不服从选战团队指令者立即开除。

金溥聪过去在担任马英九竞选团队操盘手时，曾强硬开除抱持异见的地方派系大员，引起党内腥风血雨。据称，当金溥聪进驻侯友宜团队的消息传出后，有多名国民党籍地方议长和重量级大员纷纷无奈地大吐苦水抱怨称：“那我们干脆就打包回家好了！”前立委邱毅也发文，这些被称为牛鬼蛇神的地方派系，目前正是侯友宜最难招抚、却又必须招揽的势力，“金溥聪的出现，会不会刺激他们更往郭台铭靠拢？”

此外，金溥聪也曾因前花莲县长、立委傅崐萁重返国民党一事与朱立伦起争执。金溥聪曾致函朱立伦，表明自己明确反对傅崐萁重返党内，但朱立伦无视金溥聪的建议，仍邀请傅崐萁入党。今年国民党提名作业启动前，朱立伦将傅崐萁列入中央选策会名单中，还一度酿成党内政治风暴。