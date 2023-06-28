习近平与越总理会面 强调共同反对脱钩断链

中国国家主席习近平在北京向到访的越南总理范明政说，中国和越南要共同反对“脱钩断链”，反对把经济和科技问题泛政治化，为两国现代化建设营造和平稳定的外部环境。

据中新社报道，习近平星期二（6月27日）下午在人民大会堂与范明政会面。陪同习近平参加会面的还有中共政治局委员、中央外办主任王毅。

习近平说，今年是中越建立全面战略合作伙伴关系15周年，两国各层级交往日益密切，他同越共总书记阮富仲达成的共识正在得到落实。中方视越方为周边外交的优先方向和具有战略意义的命运共同体，这是中方基于两国关系长远发展作出的战略选择。

习近平表示，面对日益严峻复杂的国际形势，中越两国要秉持平等互利、团结互信、合作共赢精神，携手合作、共谋发展，为变乱交织的世界注入更多稳定性。

习近平强调，中越同为社会主义国家，是高度互信的同志、互利共赢的伙伴、相知相亲的朋友。双方要深化治党理政经验交流，坚守人民至上理念，坚定支持对方走好符合本国国情的社会主义道路和各具特色的现代化道路。

同时，双方要高质量共建“一带一路”倡议，加强发展战略对接，发挥互补优势，加快推进基础设施、智慧海关、绿色能源等领域务实合作。中方愿进口更多适销对路的越南产品，欢迎越方积极参加今年下半年第三届“一带一路”国际合作高峰论坛、中国国际进口博览会。双方要丰富人文交流，增进两国人民特别是年轻一代相互了解，筑牢两国关系发展的社会根基。

习近平也指出，双方要共同反对“脱钩断链”，反对把经济和科技问题泛政治化，维护国际公平正义和自身发展权益，推动国际秩序朝着更加公正合理的方向发展，为两国现代化建设营造和平稳定的外部环境。

据越通社报道，范明政说，发展与中国的健康、持续和长期的关系，一向是越南独立自主、多边化、多元化对外路线的战略选择。他申明越南坚持一个中国原则，关注中国提出的各项全球性倡议，并愿意就这些倡议进行讨论。