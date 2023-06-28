共青团原第一书记秦宜智转任国家民委专员

中国共产主义青年团（共青团）中央书记处原第一书记秦宜智已经出任国家民委专职委员。这是继共青团中央书记处第一书记、国家市场监管总局（国家质检总局）副局长后，秦宜智担任的第三个正部级职务。

中国国家民族事务委员会官网“委领导”栏目星期二（6月27日）晚更新的信息显示，秦宜智已经出任国家民族事务委员会专职委员（正部长级），在国家民委五名领导成员中排名第四。同时，孙学玉不再担任国家民委专职委员。

据国家民委微信公众号消息，秦宜智星期二以国家民委专职委员身份，出席文旅部和国家民委在新疆伊犁州联合举办的文化和旅游志愿服务边疆行现场交流活动。

公开资料显示，秦宜智现年57岁，河南新乡人，毕业于清华大学工程物理系核反应堆工程专业、社会科学思想政治教育专业。

秦宜智于1988年从清华大学毕业后，到攀钢公司工作13年。2001年，秦宜智踏入政治仕途，相继担任四川省攀枝花市委副书记、市长，四川省内江市委书记，西藏自治区政府主席助理。2006年7月，秦宜智升任西藏自治区政府副主席，后兼任拉萨市委书记，2008年9月跻身西藏自治区党委常委，随后又担任了西藏自治区政府常务副主席。

2013年3月，秦宜智升任共青团中央书记处第一书记，跻身正部级。2017年9月，秦宜智调任国家质量监督检验检疫总局副局长（正部长级）、党组成员，隔年3月出任国家市场监督管理总局党组成员、副局长（正部长级）。