台湾驳回大陆九省官员出席台旅展申请

在两岸关系紧张之际，台湾驳回了中国大陆九省旅游官员提出出席台北旅展的申请。

综合《旺报》和《经济日报》报道，2023年台北夏季旅展将在7月登场，受邀参展的大陆九省包括福建、浙江、江苏、海南等。九省的旅游副厅长或处长早前申请赴台出席旅展，相关申请案由陆委会、移民署和观光局按规定召开联审会审议。

报道称，陆委会、移民署和观光局星期二（6月27日）召开了时长三个多小时的联审会，决定把主办方原本拟邀请的大陆旅游官员“全砍光”，只让各省旅游业者赴台观展，这使得原本专案提报的大陆212人名单，只有约140人获准赴台。

知情人士透露，此次旅展受邀赴台的大陆官员，除了海峡两岸旅游交流协会三人外，全是地方旅游部门主管，不具任何敏感性。

这位知情人士说，台湾之所以驳回大陆旅游官员的申请，与海旅会三人早前提出申请后又撤销有关。

《经济日报》报道称，大陆文旅部国际交流局副局长孔伦原本要率领两名科长，以海旅会身份赴台。但考虑到可能会和台湾观光局甚至陆委会官员会面，担忧被台湾政府“做文章”，因此决定撤销申请。

知情人士也说，台湾坚持两岸旅游应同时开放，包括旅游团和自由行，原本海旅会官员赴台可互相交流，但在孔伦等三人撤销申请后，台湾决定不批准大陆九个省的旅游官员赴台。

台湾旅游业者指出，此举恐怕将使两岸旅游恢复常态前景更为悲观。