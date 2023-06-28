吉林省政协原副主席张晓霈被开除中共党籍

主动投案的吉林省政协原副主席张晓霈，被开除中共党籍。

中共中央纪委国家监委网站星期三（6月28日）发布消息称，中央纪委国家监委对张晓霈严重违纪违法问题进行了立案审查调查，张晓霈被开除中共党籍、取消享受的待遇，涉嫌受贿犯罪问题移送检察机关依法审查起诉。

公开资料显示，张晓霈出生于1957年11月，籍贯河南洛阳，长期在吉林省工作，曾任吉林市市长、市委书记，2013年1月任吉林省政协副主席，2018年卸任。

中央纪委国家监委网站去年11月发布张晓霈落马的消息，他也成为中共二十大后首个被通报主动投案的“老虎”，中纪委当时称，这彰显“持续保持反腐败高压态势所带来的强大震慑，也体现了‘惩前毖后、治病救人’方针和相关政策的强大感召”。

中纪委在给予张晓霈开除党籍的通报中说，张晓霈大肆打探案情、干预执纪执法工作；违规收受礼金；违背组织原则，卖官鬻爵，严重破坏任职地区政治生态，对中共不忠诚不老实，隐瞒不报个人有关事项，在组织谈话时不如实说明问题；利用职权为亲属谋取巨额利益。

通报还指，张晓霈“既想当官又想发财，大搞权钱交易”，利用职务便利为他人在企业经营、业务承接、职务调整等方面谋利，并非法收受巨额财物。