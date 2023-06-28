杭州一区拆迁政策被指重男轻女：两男孩比一儿一女多得70平米

对于拆迁政策被指重男轻女一事，杭州市萧山区回应称，该政策确实存在，目前仍在执行。

据红星新闻报道，有微博网友6月23日反映，按杭州市萧山区的拆迁政策，如果父母双方均为农村居民，生育两个男孩，安置面积分配时可得三个人的面积，生育一男一女，只分配两个人的面积，质疑其存在重男轻女，违反《中国妇女权益保障法》。

萧山区住房和城乡建设局工作人员星期二（6月27日）答复记者称，该政策确实存在，目前仍在执行，是特定历史环境背景产生，按照村规民约，户内有两个儿子为农业户口，可以额外申请一个地基，若户内为一儿一女或两个女儿，则无法额外申请批地建房。

工作人员称，2010年在征迁过程中曾遇到一系列问题，农户反映需求，提及如果不拆迁，有两个儿子的家庭本可以再批地建房，拆迁影响了儿子未来建房成家。因此，萧山区政府制定四类家庭政策，若符合农村批地建房条件的人员育有两个儿子，且两个儿子均未满28周岁、未婚，可以对家庭额外照顾70平方米成本价面积。

如何依法保障农村妇女土地权益的问题由来已久。据《人民法院报》2019年11月报道，宅基地给男不给女，在中国各地农村都曾是一种比较普遍的现象。调查显示，有80.2%的女性在宅基地使用权证上没有登记姓名，在中国北方，这种情况更严重，达到99%。

报道指出，农村妇女被剥夺了宅基地的使用权，若想留在家中，盖房子等都成问题。如果与丈夫离婚，居住也无法保障。如果嫁到城里，没有城市户口，又没有农村宅基地，就会“两头不靠”。

《人民法院报》的报道指出，中国妇女权益保障法规定，国家保障妇女享有与男子平等的财产权利，在婚姻、家庭共有财产关系中，不得侵害妇女依法享有的权益，妇女在农村土地承包经营、集体经济组织收益分配、土地征收或者征用补偿费使用以及宅基地使用等方面，享有与男子平等的权利。因此，不管一些地方以什么名义剥夺农村妇女的宅基地等使用权，都是与国家的法律相悖的。