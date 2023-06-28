广东省政府原副秘书长郑人豪被双开

去年12月落马的广东省政府原副秘书长郑人豪被双开（开除中共党籍、公职），官方通报指他“大搞政商勾连，隐身幕后敛财”。

据广东省纪委监委“南粤清风网”星期三（6月28日）通报，经广东省委批准，广东省纪委监委对郑人豪严重违纪违法问题进行了立案审查调查。

通报称，郑人豪对中共不忠诚不老实，对抗组织审查；违规收受礼金，利用职权为他人谋利，亲属收受财物，纵容、默许亲属利用本人职权或者职务上的影响谋取私利；权力观扭曲，大搞政商勾连，隐身幕后敛财，利用职务便利为他人在项目推进、工程承揽等方面谋取利益，并非法收受巨额财物。

通报称，郑人豪的行为构成严重职务违法并涉嫌受贿犯罪，经广东省纪委常委会会议研究并报广东省委批准，决定给予郑人豪开除党籍处分；由广东省监委给予其开除公职处分；收缴其违纪违法所得；将其涉嫌犯罪问题移送检察机关依法审查起诉，所涉财物一并移送。

公开资料显示，现年55岁的郑人豪是广东汕头人，历任广东省民政厅副厅长，汕头市委副书记、市长，珠海市委副书记、市长，湛江市委书记、市人大常委会主任，广东省发展改革委党组书记、主任，广东省政府副秘书长等职务。

官方在去年12月通报，郑人豪涉嫌严重违纪违法被调查。