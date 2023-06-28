李铁据报被正式逮捕 已移送看守所

中国国家足球队原主帅李铁据报已经被移送至看守所，“并且正式逮捕了”。

微博简介为前《体坛周报》名记，足球专家的冉雄飞星期三（6月28日）上午发文。他写道：“据悉李铁已经结束留置调查阶段，移送至看守所并且正式逮捕了，下一步是法院庭审阶段。”

冉雄飞指出，由于李铁案件涉案人较多，审理程序繁琐复杂，官方迄今为止并未有任何官宣，并呼吁外界还是以官宣为主。

冉雄飞说，中国足协几十个中层干部的私人护照被“统一管理”了，一方面是涉嫌足协的反腐扫黑风暴还在继续，另一方面也是防止有腐败分子逃跑。他说：“由于足协官员中的大鱼已经落网，目前涉嫌的一些中层干部涉及金额并不巨大，多数属于‘退赃即减轻处罚或不处罚’的程度。”

冉雄飞也披露细节，称陈戌源、杜兆才，以及李毓毅等前中国足协领导的涉案金额较大，“这次大佬们金额都在几千万以上，面临重判的刑事处罚”。

冉雄飞的微博IP属地显示为美国。他在上述帖文中没有提到消息来源，也没有引述任何单位。

冉雄飞谈及李铁案件的消息登上了微博热搜榜前十。

中国足坛从去年11月李铁被调查开始掀起整肃浪潮；五个月内，中国足协原秘书长刘奕、中国足球协会常务副秘书长兼国管部部长陈永亮、中国足球协会主席陈戌源等超过10名足坛中高管理层相继被查。