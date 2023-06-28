俄罗斯料将取代沙特成为中国最大石油供应国

美国媒体报道，俄罗斯即将超过沙特阿拉伯，成为中国最大的石油供应国。

据《华尔街日报》星期三（6月28日）报道，自乌克兰战争开始以来，由于俄罗斯以大幅折扣出售石油，沙特在中国这个全球最大能源市场的份额一直稳步下降。沙特本月早些时候的减产并未达到提振价格以抵消需求下降影响的预期效果。

俄罗斯最近几天出现混乱局面，雇佣兵组织瓦格纳发起叛乱，但这场叛乱很快平息，到目前为止俄罗斯能源行业受到的影响很小。不过投资者和分析师正密切关注这一局势，原因之一是这可能破坏沙特领导的石油输出国组织（简称欧佩克）与俄罗斯之间的微妙联盟。

报道称，对中国市场的争夺一直是紧张局势的来源之一。

沙特4月对中国的原油出口短暂被俄罗斯超越，随后沙特夺回领先地位。目前两者对中国的原油出口回归大致持平。但分析人士说，所有迹象都表明俄罗斯将再度取得领先，并在未来几个月保持这一优势。

大宗商品数据提供商Kpler称，来自俄罗斯的原油现在占中国原油供应量的14%，高于乌克兰战争前的8.8%。截至5月的三个月，沙特的份额降至14.5%。

在印度，这种逆转的程度更大，沙特目前在印度石油市场占有13%的份额，而乌克兰战争前为20%。据Kpler的数据，俄罗斯目前占印度原油进口的约40%，而战前为3%。

《华尔街日报》的报道也提到，中国正越来越多地囤积廉价俄罗斯石油，以备经济发力和价格走高时之需。根据石油数据分析公司Refinitiv Eikon的数据，中国5月份日均库存增加了约177万桶，是2020年7月以来的最大增量。