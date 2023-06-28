侯友宜公布竞选办人事 金溥聪任办公室执行长

国民党总统参选人侯友宜星期三（6月28日）公布竞选办公室的人事布局，确认台湾前国安会秘书长金溥聪出任办公室执行长。

综合台湾《自由时报》《上报》和《联合报》报道，侯友宜星期三召开记者会宣布首轮竞选办公室的人事布局。金溥聪出任竞选办公室执行长，国民党立院党团总召曾铭宗将出任竞办组织召集人、副召集人则有卸任立委的前国民党政策会执行长林鸿池及与前高雄市长韩国瑜交好的前台南市议员谢龙介两人；有经济专业背景的前行政院副院长杜紫军则担任国政顾问团召集人，负责统筹、研拟相关竞选政策。

有台媒分析，侯友宜竞选办公室的人事几乎都是台湾前总统马英九时代的党工职要角。

侯友宜说，竞选办公室将于星期六（7月1日）正式成立，金溥聪将负责选举方向的策略、规划及执行等工作，并统合所有战力，是这次“最重要领军竞选团队的总领导”。随后，在回答媒体提问时，侯友宜说，之所以找金溥聪协助，是因为他和金有共同价值信念，彼此是在共同理念下结合；至于地方派系问题，侯说，不管熟悉或不熟悉、关系远或近，相信大家只要能有真心诚意，一定都能够凝聚在一起。

媒体追问，未来如何与朱立伦及党中央分工合作、朱将扮演什么角色，侯友宜只称，朱非常关心竞办运作情形，这场选战朱一定会有非常重要的角色，希望大家“并肩作战，不分你和我”。

金溥聪发表讲话时说，过去这几年他已淡出政治圈，这次复出是因为看到侯友宜愿意担负重任，且此重任牵涉到台湾未来前途、关系到下一代。虽然这是一场非常艰苦的仗，但他愿意尽个人力量帮助，这不是为了侯友宜个人，而是为了台湾的未来和下一代。

金溥聪也赞赏侯友宜有非常多值得珍惜、珍贵的特质，称侯友宜非常正直、正派、诚实、也很诚恳、谦虚。他表示，侯友宜与其他政治人物不同，侯不哗众取宠，不提出投机、短视近利的政见，秉持一路脚踏实地做事的精神。

被问及未来如何与党中央任务分工，金溥聪以球队形容举例，称竞办需要“球队老板”为球队提供强力支援；至于竞办人事规划完全是专业人才取向，外界会认为有浓厚马系色彩，主要是因为国民党执政时期培植了非常多人才。他随后也说，所谓“球队老板”指的是国民党主席朱立伦。

针对与地方派系及前花莲县长傅崐萁之间的隔阂问题，金溥聪说，过去他担任国民党秘书长时打过几场仗，都会主动与地方派系联系，但他也笑称自己“大概只跟某一个地方派系有问题”。有媒体认为，这是暗指金溥聪和傅崐萁之间的恩怨。

金溥聪过去曾担任台湾驻美代表、国安会秘书长等要职。台湾《上报》分析，金溥聪的国际观和国际声望能替侯友宜加分，但金溥聪过去曾强硬整治地方派系，也曾公开反对傅崐萁重返国民党，金溥聪进入侯友宜竞选办，恐怕将加深侯与地方势力的裂痕，让地方势力更往鸿海创办人郭台铭靠拢。