台NCC通过镜电视案 在野党批政治黑手伸进第四权

台湾国家通讯传播委员会（NCC）星期三（6月28日）突然审议通过《镜电视》案，允许《镜电视》上架32个台湾有线电视系统，引起在野党强烈抗议，痛批政治黑手伸进第四权。

综合台湾《上报》和TVBS新闻网报道，台湾NCC星期三早上再度排审《镜电视》申请负责人、公司章程变更暨换发执照续行案及上架案。案件最终以NCC主委陈耀祥与三位委员4比0让两案顺利过关，《镜电视》确认上86频道，包括凯擘、台固集团等32家有线电视系统均可播放。

不过，这项议案遭到在野党的强烈反对。国民党认为《镜电视》有五个疑虑：一、非正常程序撤换董事长，而且两个月之内五换董总人事。二、聘用NCC官员来帮他们撰写营运计划。三、《镜电视》执照和人事都有英系要角的影子，甚至以此夸示于股东。四、裴伟直接告诉董事，镜电视案是总统的旨意，不论行政院长是谁，案子一定要过的。五、镜电视与镜周刊的财务争议不断，掏空电视挹注周刊传闻甚嚣尘上。

NCC原订今年5月审查镜电视董监变更案，及32个有线电视系统申请镜电视上架86频道案件，由于两案的审议期限均将到期，外界原以为会过关，但国民党立委发起抗议，在陈耀祥办公室门前静坐，最后因镜电视董事长郑优未出席，NCC决定择期再审。

案件星期三再次排审，时代力量立委陈椒华早上前往NCC大楼外举行记者会，痛批陈耀祥趁着立法院休会期间，还有一名对案件持反对态度的NCC委员确诊请假情况下，火速排定会议，要闯关《镜电视》案。国民党多名立委也到NCC大楼试图阻止，却因为整栋大楼安全门的全锁上，在楼梯间兜圈40分钟仍无果。

国民党星期三早召开记者会，质疑NCC急着审议《镜电视》案，不顾《镜电视》许多争议，“难道是要把黑手伸进第四权、伸进新闻媒体中，意图干预新闻自由？”