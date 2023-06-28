恒生：恒指市盈率低于过去十年均值反映港股具吸引力

香港恒生投资管理董事兼投资总监薛永辉星期三（6月28日）说，恒生指数整体表现暂时偏弱，不过恒指目前的市盈率仍低于过去十年的平均值，反映香港股票估值正处于一个具吸引力的水平，投资者或可考虑捉住中国经济复苏中的增长机遇。

根据《星岛日报》报道，恒生投资管理举办第三季投资市场展望，薛永辉在会上指出，由于中美关系紧张、中国经济重启后复苏不及预期，以及未有重大利好经济措施出台，恒指整体表现暂时偏弱，不过恒指目前市盈率仍低于过去十年的平均值，反映香港股票估值正处于一个具吸引力的水平，投资者或可考虑捉住中国经济复苏中的增长机遇，如人工智能、新能源汽车、先进技术等板块；受惠国企的重新估值，相关的电信、能源、银行或也值得关注。

薛永辉还指出，港元债券与其他资产类别关联较低，投资者可将以加入资产组合作分散风险之用，而香港债券，如香港蓝筹股发行的债券波幅较低，风险调整回报也较其他债市吸引。

对于美国的加息步伐，薛永辉指出，美国上月通胀放缓，5月消费物价指数按年升幅是逾两年来最小，但美国房价仍然维持高企，该行预料美国加息步伐将会放缓，预期联储局今年内或再加息1至2次；而由于通胀仍在高位，今年底减息的可能性甚微，除非美国商业房地产出现“爆煲（破裂）”以及美国银行危机恶化。

对于近期人民币汇价连日走弱，薛永辉指出，大陆复苏不及预期强劲，美国加息周期未完结，人民币走弱属正常情况，并料以目前的经济环境而言，人民币后续下试去年低位7.3水平都不足为奇。不过他也认为，目前人民币走弱对大陆经济不算坏事，因为有利大陆的出入口，以及避免通缩风险。

港币和人民币双柜台模式上周已在香港启动，恒生投资管理董事兼行政总裁李佩珊在同个场合表示，双柜台模式可为投资者提供多一种交易货币选择，有助增加人民币柜台的整体流动性，惠及香港的人民币ETF市场，不过由于目前关于双柜枱模式中的人民币柜台的推广宣传或未够，成交仍偏软，相信随着投资者教育的普及和人民币计价的产品纳入至南向通，人民币走势的回暖，人民币柜台的成交将会有所改善。