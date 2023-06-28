国台办：两岸同名路、村是同根同源的历史文化联结

对于有台媒称“武汉台北路尽头是解放大道”暗示意味浓厚，中国大陆国台办回应称，两岸都有街巷以彼此的城市命名，这是“两岸同根同源的历史文化联结”。

据三立新闻网和华视网等台媒此前报道，湖北省武汉市有许多街道以台湾城市地名命名，包括“台北路”、“高雄路”等，而这些路的尽头都会通到一条名为“解放大道”的路。报道认为，这个路名设计“暗示意味浓厚”。

据中新网报道，大陆国台办发言人朱凤莲星期三（6月28日）在例行发布会上回答相关提问时说，一座城市的街巷地名是当地历史、文化的载体和见证。台北有成都路、洛阳街、厦门街，武汉有台北路，青岛有高雄路，上海有基隆路，南京有花莲路。

她还称，过去数百年来一批批先民横渡海峡移居台湾，在海峡两岸形成众多的同名村，比如在台湾有九个泉州、四个安溪、六个海丰，在重庆有26个村镇与台湾的乡镇同名。

朱凤莲引述网友的话说，“每一条路，都是回家的路”，每一个同名村，都是两岸同根的源。

她强调，这些路、村都是台湾同胞对大陆的乡愁，是两岸同根同源的历史文化联结，是两岸共有的历史印记。

据公开资料，台北路原名安定路，武汉市政府在采纳政协委员及海外侨胞的建议后，在1984年将其改为台北路。