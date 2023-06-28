人民币中间价暗示中国央行可能重启“逆周期因子”

美国媒体报道，人民币兑美元中间价星期二（6月27日）调贬幅度小于预期，分析人士由此怀疑中国央行是否已重启一种高压手段来支撑人民币汇率。今年以来，人民币兑美元已累计下跌近4.4%。

据《华尔街日报》报道，中国央行星期二将在岸人民币兑美元中间价设在1美元兑人民币7.2098元。这一中间价意味着在岸人民币汇率处于七个月来的最弱水平。中国央行最近下调了一连串基准利率，包括面向家庭和企业的贷款利率，但这些降息举措对中国步履蹒跚的经济复苏影响有限。

星期二人民币中间价高于许多市场参与者的预期，不能完全用美元的整体走势来解释。

报道引述汇丰外汇策略师陈敬阳说，人们由此猜测，中国央行可能在星期二人民币兑美元汇率中间价报价模型中重新引入了“逆周期因子”。

“逆周期因子”是一种酌情调整工具，中国央行会酌情在每日人民币兑美元汇率中间价报价模型中引入“逆周期因子”。中国央行上一次动用这一工具是在去年11月，当时在岸人民币跌至1美元兑人民币7.30元左右。

澳新银行亚洲研究主管吴坤分析，如果中国央行星期二使用了“逆周期因子”，那么这可能是一个信号，表明中国政府对人民币走弱越发感到不安，希望能遏制住人民币的跌势。

中国央行行长易纲3月份曾说，作为推动人民币国际化努力的一部分，中国央行打算逐渐减少对人民币汇率的干预。