中国暑期游申请欧美国家签证预约一号难求

签证成为中国人今年暑期出境游的最大难题。以欧洲国家德国为例，能够预约到的递签日期已经到了10月甚至11月，整体上已错过暑假和中国国庆长假两个出游档期。要是现在开始预约签证的话，也许只能去过圣诞节了。

根据“新闻晨报”微信公众号消息，上海的德国签证申请中心提示：“很抱歉，目前没有可预约时段。”北京的德国签证申请中心，显示的最早可预约时间是9月12日。如果加上15天以上的签证审核期，很难赶上国庆长假。

第三方线上预定平台上，提供德国签证服务的旅行社更加保守，相关上海送签的申根旅游签证“最早出发日期”是12月16日。

其他申根热门国家，比如法国、西班牙、意大利等的情况也都和德国差不多，能预约递签的日期基本上都在9月之后。也就是说，计划暑期申请这些国家签证出游的游客其实今年4月份，最晚5月份就要开始预约签证了。

另一个常规的暑期出境游热门目的地美国，目前的预约更是直接被排到了11月和12月。美领馆上海面签预约网站今天上午显示的数据，B1/B2旅游签证的预约等待时间为128天，也就是四个多月。

报道称，临近暑假才计划要办签证去欧美这些热门旅游目的地，等到签证到手，基本上就是去过圣诞节和元旦了。

由于欧美热门国家签证预约困难，据携程的数据显示，从当前办理情况来看，暑期出境游以短线出行为主，日本、新加坡、韩国、泰国、马来西亚是暑期办签五大热门目的地。至于长线出行，办签较多的国家是澳大利亚和英国。