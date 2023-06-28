危地马拉总统参选人：当选后将强化与北京关系

台湾的邦交国之一危地马拉将在今年8月举行第二轮总统投票，总统参选人之一阿雷瓦洛（Bernardo Arevalo）说，若当选将寻求与中国大陆建立更紧密的关系。

据路透社报道，64岁的阿雷瓦洛星期二（6月27日）接受危地马拉广播电台《准则》（ConCriterio）访问时说，危地马拉需要努力扩大与中国的贸易关系。

阿雷瓦洛强调，危地马拉的外交政策必须以自身利益为基础，成为自己外交政策的主人。没人可对危地马拉的立场指手画脚。

不过，阿雷瓦洛并没有表明会与台湾断交，转而与中国大陆建交。他说，危地马拉寻求在相互尊重的前提下，与台湾和中国大陆维持良好的政治关系。

针对阿雷瓦洛的言论，中国外交部发言人毛宁星期三（6月28日）在例行记者会上说，一个中国原则是国际大义、人心所向、大势所趋。中国相信会“有更多国家选择站在历史正确的一边，作出符合本国和人民根本和长远利益的正确决断”。

曾任危地马拉外交部次长的阿雷瓦洛代表种子运动党参选总统。他在6月25日以黑马之姿获得第二高票，与代表希望团结党的前第一夫人托雷斯进入8月决选。

台湾外交部在给路透社的一份声明中说，台湾将继续向两位总统候选人解释台湾和危地马拉之间的合作成果，积极寻求两位候选人对危地马拉和台湾之间传统友谊的支持。

台湾在中美洲有许多邦交国，包括巴拉圭、危地马拉。而近几年来，中国大陆正积极拉拢中美洲的国家，说服他们与台湾断交，转而与北京建交。

今年3月，原本是台湾邦交国的洪都拉斯宣布与北京建交，台湾再丢失一个邦交国。