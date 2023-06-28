中国驻欧使团团长：不反对乌克兰收回1991年划定领土

中国驻欧盟使团团长傅聪表示，中国政府可以支持乌克兰收回1991年所划定的全部领土。

半岛电视台星期二（6月27日）刊出傅聪的专访内容。当被问及是否支持基辅当局的要求，包括收回目前被俄罗斯占领的地区时，傅聪表示：“我不认为有什么不行。”（I don’t see why not）

傅聪说：“我们（中国）尊重所有国家的领土完整。因此，当中国与前苏联建交时，我们也是这么主张的。但正如我所说，这些是历史问题，需要由俄罗斯和乌克兰经过谈判解决，这就是我们的立场。”

报道称，傅聪是在6月16日于布鲁塞尔举行的2023年欧盟中国商会“中欧商业高峰论坛”之后发表上述言论。

1991年前苏联解体后，乌克兰举行独立公投并宣布独立。当时乌克兰划定的领土范围包括2014年被俄罗斯侵占的克里米亚半岛。

对此，中国外交部发言人毛宁星期三在例行记者会上重申，关于乌克兰危机，中国的立场是一贯的，也是非常明确的，各方应当通过对话谈判为政治解决危机创造条件。

这不是傅聪第一次对俄罗斯入侵乌克兰的行为进行表态。傅聪今年4月接受美国《纽约时报》专访时也曾说，中国并不承认俄罗斯吞并乌克兰领土的行为，包括吞并克里米亚和顿巴斯地区。他说，中国之所以没有谴责俄罗斯的入侵，是因为中国能够理解俄罗斯关于防御北约入侵的主张。

傅聪当时还淡化了去年2月时任中国副外长乐玉成发表的“中俄友好没有止境”言论，称这是被故意曲解了，“‘没有止境’仅仅是一种修辞。”

报道称，傅聪受访时还就中国在俄乌战争的立场重申，中国的立场一直都很清楚，中国主张和平，并认为双方必须在谈判桌上解决分歧、尽快实现和平。

另外，谈到中欧关系时，傅聪重申，去风险不应该成为脱钩的另一个名词，并表示欧盟最近在中国电信巨头华为和中兴问题上的发展令人担忧。傅聪称，没有证据证明这两家中国电信公司损害了网络安全，“在我们看来，这些指控都是毫无根据的”。