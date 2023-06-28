蔡崇信首度以菜鸟董事长身份亮相：全力投身物流产业化运营

阿里巴巴集团董事会执行副主席蔡崇信首次以菜鸟集团董事长身份亮相，表明未来将从三大方面支持菜鸟发展，包括构建全球化物流网络、全力投身物流产业化运营等。

根据中国证券网消息，蔡崇信在星期三（6月28日）召开的全球智慧物流峰会上发表视频致辞时说，经过十年的发展，智慧物流已经成为每一个订单包裹后的物流基因。今年正值菜鸟成立十周年，阿里巴巴集团将始终支持菜鸟的发展，菜鸟将持续投入建设物流能力。

谈到三项具体举措，蔡崇信说，第一，立足中国根基，着眼全球市场，构建全球化物流网络。第二，进一步扩大数字化智能化的领先性，保持作为智慧物流领先企业的科技本色。第三，全力投身物流产业化运营，深入客户服务场景中锤炼物流能力。

蔡崇信表示，阿里巴巴希望继续通过消费促进经济发展，物流的高效支撑尤为重要。

阿里巴巴今年3月宣布将把集团业务分拆成六家子公司，包括阿里云智能、淘宝天猫商业、本地生活、菜鸟、国际数字商业、大文娱，各家子公司都可以寻求独立进行融资和上市。阿里元老蔡崇信上月出任菜鸟集团董事长和淘天（淘宝天猫）集团董事。

阿里巴巴本月20日还宣布，集团董事会主席和首席执行官（CEO）张勇今年9月将卸任上述两项职务，蔡崇信将接替张勇出任董事会主席。