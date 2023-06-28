贵州政协原副主席周建琨涉嫌受贿罪被捕

中国贵州省政协原副主席周建琨涉嫌受贿罪一案已完成调查，中国检方决定逮捕周建琨。

据中国最高人民检察院官方微信公众号星期三（6月28日）消息，周建琨涉嫌受贿一案，由国家监察委员会调查终结，移送检察机关审查起诉。最高人民检察院以涉嫌受贿罪对周建琨作出逮捕决定。该案正在进一步办理中。

63岁的周建琨长期在贵州工作，历任贵州省黔南州外经委副主任、都匀市委书记、安顺市委书记、毕节市委书记等职。2017年起，周建琨任贵州省政协副主席。2018年，他以贵州省政协党组成员身份继续兼任毕节市委书记，并在2020年再度当选省政协副主席。

周建琨是在去年11月通报落马，成为中共二十大后落马的第五虎。在落马的前三天，周建琨主持贵州全省政协文史工作座谈会，这是他落马前最后一次公开亮相。周建琨在今年6月被双开（开除中共党籍和公职）。

当时通报指，周建琨贯彻落实党中央关于脱贫攻坚及巩固拓展脱贫攻坚成果的重大决策部署不力，利用扶贫项目谋取私利，严重损害党和人民利益；周建琨还存在违规持有非上市公司股份，搞权色交易；不正确履行职责；大搞权力寻租和家族式腐败，大肆收钱敛财，利用职务便利为他人在企业经营、项目承揽等方面谋利，并非法收受巨额财物等问题。