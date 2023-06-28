彭博调查：中国今年料再度降息降准并加大财政刺激力度

接受彭博调查的经济学家说，预计中国今年将再次降息并加大财政刺激力度，以刺激步履蹒跚的经济。

彭博社报道，根据最新季度调查的预估中值估计，中国人民银行可能会在今年最后一季降低一年期中期借贷便利（MLF）利率五个基点至2.6%。预测也显示，未来几个月央行还将降低银行的存款准备金率。

在财政方面，经济师预测，政府将推出消费税减免政策，并增加基础设施投资融资。

楼市疲软、消费者支出低迷和出口需求下滑导致第二季度经济明显放缓之后，北京正面临日益升高的压力，得设法提振经济。尽管中国国务院迟未宣布任何新措施，但央行6月份意外降息引发了有关北京出台更多刺激措施的揣测。

马来亚银行证券经济师布莱恩·李（译名，Brian Lee）分析说，鉴于北京5%左右的经济增长目标相对保守，以及对人民币汇率的担忧，中国央行可能会等到第三季度末或今年第四季再进一步降息。

他说，在美联储和其他全球央行加息的同时，如果中国央行过快降息，可能会加剧资本进一步外流的风险。

接受彭博调查的20名经济学家中，有18人预计，中国政府今年将出台更多财政支持措施。其中12人预计，中小企业、科技公司和绿色项目将获得减税或退税；10人预计，国家政策性银行将增加基础设施项目的贷款或股权投资；九人预测，地方政府专项债额度将增加。