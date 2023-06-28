国民党新规：邀他党参选人站台最重撤销党籍

台湾最大在野党国民党通过新规，规定党员不得邀请非国民党参选人为自己站台助选，情节重大者将撤销党籍。台媒解读此举是为了保障国民党总统参选人侯友宜的选情，避免蓝营立委参选人拉抬竞争对手的声势。

综合台湾《上报》和中央社报道，国民党星期三（6月28日）在中常会上通过国民党员在2024年总统选举行为规范的条例草案，详列八大要点规范2024大选的助选活动。

规范的第三点规定，国民党员不得有为非国民党提名（征召、核准）参选人公开站台、动员扫街及其他公开助选的行为，也不得邀请非国民党籍参选人为自己助选。《上报》解读，这条规范被视为“柯文哲条款”“郭台铭条款”，为的就是保障侯友宜的选情，避免蓝营立委参选人拉抬竞争对手声势。

规范明定，国民党员应全力协助国民党提名（征召、核准）参选人当选，违反规定者将依情节轻重予以停止党权两年以下的处分，若情节重大，严重损害党誉者，得予以撤销党籍处分。

该规范也规定，党员在竞选活动期间不得有违反国民党政策及决议，或党员间相互攻讦言论与行为，违规者得处停止党权处分，情节重大者得处以撤销党籍或开除党籍处分。

国民党文传会主委林宽裕受访时说，此党员行为规范，国民党自从2007年选举后每年都会提出。他强调，国民党并没有“把门关起来”，党有党的选战策略规划，因此在特定时间、场合，实际需要结合不同各种力量时，经过党部同意之后，依旧可以有各种跨党派的造势活动。

侯友宜在多家民调中持续垫底，落后于民进党总统参选人赖清德和民众党总统参选人柯文哲。不少国民党立委参选人为了保障自己的选情，已公开表态邀请民调高涨的柯文哲为自己站台，包括士林大同区立委参选人游淑慧、士林北投立委参选人张斯纲等。

为此，林宽裕上周还呼吁立委参选人不能因为自身的选举考量，就把整个国民党忽略掉，更何况中南部选情更加艰困。他质疑，若按照“政党轮替大联盟”的逻辑，那些参选人是否也能跟对手合作？