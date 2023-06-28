广东前公安厅长李春生被双开

中国官方通报，广东省原副省长，公安厅厅长李春生因违规干预和插手司法、执法和市场经济活动等被“双开”（开除中共党籍和公职）。

中共中央纪委国家监委网站星期三（6月28日）通报，经中共中央批准，中央纪委国家监委对李春生严重违纪违法问题进行了立案审查调查。

经查，李春生丧失理想信念，背弃初心使命，违反中央八项规定精神，违规收受礼品、礼金，违规组织公款吃喝，接受私营企业主为其提供的私人会所，接受可能影响公正执行公务的宴请和旅游。

同时，他违反组织原则，利用职权在干部人事工作中为他人谋取利益，在组织函询时不如实说明问题，隐瞒不报个人有关事项；安排他人支付应当由个人支付的费用，搞权色交易；违规干预和插手司法、执法和市场经济活动；利用职务便利为他人在企业经营、项目推进、工程承揽等方面谋利，并非法收受巨额财物。

通报指李春生严重违反中共的组织纪律、廉洁纪律、工作纪律和生活纪律，构成严重职务违法并涉嫌受贿犯罪，且在中共十八大后不收敛、不收手，性质严重，影响恶劣，应予严肃处理。

依据《中国共产党纪律处分条例》等有关规定，经中央纪委常委会会议研究并报中共中央批准，决定给予李春生开除党籍处分；由国家监委给予其开除公职处分；终止其广东省第十三次党代会代表资格；收缴其违纪违法所得；将其涉嫌犯罪问题移送检察机关依法审查起诉，所涉财物一并移送。

公开简历显示，李春生今年62岁，河南郑州人，2006年至2013年在中国公安部工作，担任公安部政治部人事训练局局长，以及公安部政治部副主任。

李春生在2013年担任广东省政府副省长，省公安厅党委书记、厅长，2021年转任广东省人大常委会副主任。他在去年12月主动投案。

据财新网报道，李春生在公安部工作期间，与孙立军以及其政治团伙成员龚道安、刘彦平等多有交集。2022年9月21日至23日，孙立军政治团伙中六人集中宣判，其中邓恢林获刑15年，龚道安获刑无期，刘新云获刑14年，傅政华、王立科、孙立军均获刑死缓、终生监禁。今年1月，刘彦平获刑死缓、终生监禁。