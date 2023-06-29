意总理称没有“一带一路”也可以同中国交好

意大利总理梅洛尼对议员说，即使不参与“一带一路”战略倡议，也可以与中国保持非常好的关系。

据彭博社报道， 梅洛尼星期三（6月28日）在罗马说：“评估还在进行中。这个问题必须以谨慎和尊重的态度处理，也要让议会参与。”

梅洛尼正在考虑推翻前政府的决定，退出“一带一路”。中国的这个倡议已在全球范围内为基础设施项目提供了9000亿美元（约12175亿新元）资金，但也被视为北京扩大影响力的一种手段。

意大利在2019年签署了协议，成为唯一一个加入该倡议的七国集团（G7）成员，朱塞佩· 孔特是时任首相。如果意大利不退出，将在明年自动续约五年。

彭博社的报道称，与欧洲其他许多国家一样，意大利也一直陷于华盛顿和北京之间的紧张局势升级之中。

“最好不要加码，而是寻找最有效的解决方案来捍卫我们的利益，” 梅洛尼说。

在意大利释出不续签“一带一路”合作消息后，中共中央对外联络部部长刘建超6月25日在米兰同意大利工商企业界代表座谈时说，中意签署“一带一路”是正确决定。

据中联部发布的新闻稿，刘建超说，中意两国企业家对深化互利合作意愿强烈，中意签署“一带一路”合作既着眼当前，又放眼未来，有助于两国提振合作信心，走出一条具有战略性、前瞻性、互利性的合作道路，为世界各国建立合作伙伴关系网络树立榜样。