英伟达CFO称若限制AI芯片输华 美企将永久失去竞争机会

美国芯片制造商英伟达首席财务官克莱特·克雷斯称，若限制人工智能（AI）芯片（也称晶片）输华，美企将永久失去竞争机会。

路透社星期三（6月28日）引述两名知情人士报道，美国正考虑通过降低AI芯片的运算能力，收紧这类芯片出口中国的措施。

两名知情人士称，华盛顿去年颁布一套限制措施，旨在遏制中国芯片行业的发展，美国政府则同时投入数以亿计资金补贴国内芯片制造商。上述措施预料最迟7月底将进一步扩大。克莱特·克雷斯（Colette Kress）预计美国扩大对中国的AI芯片出口禁令不会立即对英伟达产生“实质影响”。

克莱特·克雷斯说：“如果长期实施限制向中国售卖我们的数据中心图形处理器（datacenter graphic processing units），将令美国芯片行业永久失去竞争和领导世界最大市场的机会，并影响我们未来的商机和业绩。”

英伟达星期三的股价下滑1.8%，受益于AI芯片的需求激增，该公司的业绩至今翻了近两倍。

去年9月，英伟达说，美国官员要求该公司停止向中国出售两款高阶芯片。英伟达去年11月证实，他们将向中国售卖A800的新款高阶晶片，以符合美国对中国半导体产业实施的技术出口管制。

《华尔街日报》星期二（27日）引述消息人士报道，美国商务部最快将在7月禁止跨国科技公司英伟达及其他芯片公司在无许可证的情况下，向中国其他相关国家的客户出口芯片。