网民称被民警强奸 扬州警方：已成立调查组

针对有网民在社交平台发文，称在去年被江苏扬州一民警强奸报警后，该民警未受到任何处理一事，当地警方回应称已成立调查组，并指涉事民警事发后已被调离。

据浙江日报社旗下“潮新闻”报道，有网民星期二（6月27日）发文称，自己在2022年1月被扬州市蒋王派出所一王姓民警强奸，且在报警后，该民警未受到任何处理。

该网民在文中说，报警后警方对她进行了长达12小时的笔录，期间拒绝了她拿回手机与家人取得联系的要求，并指笔录时警方一直试图引导她是自愿发生关系，且在笔录结束送她到酒店休息时，还派人监视。

该网民接受媒体采访时重申，情况和文章中所写的内容一致。她也透露，文章发出当天，扬州市公安局和扬州市纪委监委的工作人员已联系她，“他们说这件事情正在进一步审理调查，纪委监委也在和涉事王姓民警谈话。”

该网民星期三（6月28日）再次发文称，警方告知她已对王姓民警进行了调职降职处理，另可对她进行经济补偿，但案件无法被定性为强奸，理由是反抗不够激烈且身上没有皮外伤。网民称，对这种说法“完全不认可”。

扬州市公安局星期四（6月29日）通过“扬州警方”微信公号通报，已就网民反映情况立即成立调查组，并请扬州市人民检察院派员参加，就公众关注的问题依法依规开展全面深入调查，调查结果将及时向社会公开。

蒋王派出所一名工作人员也告诉中国媒体，目前扬州市公安局和市纪委监委正在介入调查，涉事民警在事情发生后不久便调离了蒋王派出所，至于是否仍在公安队伍则不了解。