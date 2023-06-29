美众院外委会设“老虎”工作组 加快对台交付军售

美国众议院外交事务委员会宣布，设立一个“老虎”工作组，将美国在对外军售（FMS）几个主要领域的过程现代化，以便能够及时满足美国国家安全以及包括台湾在内的盟友和伙伴的需求。

美国众议院外交事务委员会主席麦考尔（Michael McCaul）星期二（6月27日）在美众院外委会官网发布的新闻稿中，做出上述宣布。

“老虎”（TIGER）是“技术、产业及政府战备接触”（Technical, Industrial, and Governmental Engagement for Readiness）的英文缩写。

根据美众院外委会发布的新闻稿，这个跨党派工作小组将由佛罗里达州共和党籍众议员华尔兹（Mike Waltz）领导，马萨诸塞州民主党籍众议员莫尔顿（Seth Moulton）、阿肯色州共和党籍众议员法兰西·希尔（French Hill）、加利福尼亚州共和党籍众议员麦克·加西亚（(Mike Garcia）和科罗拉多州民主党籍众议员杰森·克劳（Jason Crow）将担任联席领导人。

新闻稿指出，老虎工作组将凝聚美国国务院及国防部的专家，以及产业界专家和众院外委会，负责监督美国政府对外军售过程。工作组将定期举行简报，并向外委会领导层提出建议做为立法考量。

麦考尔说，他期待在外委会管辖范围内，推动老虎工作组提出的立法，至关重要的是美国应该尽快将武器交付给伙伴和盟友。

华尔兹说，多年来美国对外军售一直延误，使美国在全球的盟友及伙伴面临风险。他将领导老虎工作组审视为何许多物资的运送被拖延或成本不断攀升，导致美国一些最重要盟友的安全面临风险，并在立法上落实解决方案，加快这些军售。

莫尔顿则说，对外军售是美国外交和国家安全的重要工具，“我们的伙伴，例如台湾，订购美国的军事设备是因为他们需要它。他们应该尽快收到那些硬件”。老虎工作组将检讨国会必须在哪些地方简化官僚程序，在哪些产业投资以解决瓶颈，并要求各方承担责任，以便及时送出装备，使其得以在战场上发挥作用。