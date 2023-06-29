民调：过半台民众认为赖清德是美最属意总统人选

台湾民意基金会最新民意调查结果显示，过半台湾民众认为，台湾副总统、民进党总统参选人赖清德是美国最属意的总统人选。

台湾民意基金会星期三（6月28日）发布的最新民调显示，针对“2024年总统大选，在赖清德、侯友宜、柯文哲三人当中，您觉得美国比较希望谁当选？”的提问，54%的台民众认为美国最属意赖清德，其次是新北市长、国民党总统参选人侯友宜（12.9%），民众党主席、总统参选人柯文哲以12.3%排名第三。

民调显示，在过半数台湾选民眼中，赖清德是美方较支持、较能接受的人选；一言以蔽之“美选之人”。民意基金会认为，这种主观的感觉，不论怎么形成的，对2024年台湾总统大选将有重大影响，对赖清德的总统选情利远大于弊。人们也相信，美国支持的总统候选人当选机率比较大。

台湾民意基金会同日也发布中国大陆最属意的总统人选，结果显示，52.8%台民众认为中国大陆最属意侯友宜，柯文哲和赖清德分别以25%和6.9%排在第二和第三位。

民意基金会认为，在过半台湾选民眼中，侯友宜是陆方较属意的人选，但这种主观的感觉，在台湾政治文化或总体政治环境下对当事人并不是好事，对侯友宜总统选情弊远大于利。在台湾，亲陆不仅不是绝大多数台湾人的特质，在日常政治语言中更带有强烈负面意涵。

基金会分析，以侯友宜平常的言行及一贯谨慎的政治风格应不至于会被联想成大陆最属意的人选，最有可能是因为他被国民党征召参选而后产生的联想。无论如何，当过半数选民有这样的认知或联想时，必将对2024台湾总统大选产生重要的影响。