数据分析：中国女性终身不育率为5.16% 占比将继续升高

中国国家卫健委下属的中国人口与发展研究中心的一项研究显示，2020年，中国49岁女性的终身不育率为5.16%。

据《中国青年报》报道，该研究主要依托2010年和2020年两次全国人口普查的微观抽样数据，通过计算无活产子女比例来估算中国女性不同时期的终身不育水平。

研究结果显示，这10年间，各年龄女性的无活产子女比例都在上升，其中20至30岁年轻女性的年龄别无活产子女比例上升最为迅猛，10年间提高了10个百分点以上。35岁女性的无活产子女比例从5.39%上升到10.91%，40岁女性则从2.66%上升到7.85%。

研究指出，较低年龄段女性无活产子女比例的上升反映了婚育推迟的现象，较高年龄段女性无活产子女比例的上升，则更多是女性生育水平下降以及终身不育现象增多的结果。

研究发现，受教育程度越高的女性，终身不育率越高。2020年，受教育程度为小学和初中的49岁女性终身不育率均已接近5%，受教育程度为高中和大专及以上的49岁女性终身不育率分别为6.46%和7.98%。

学者分析认为，目前中国女性的终身不育水平虽低于日本、韩国、新加坡等东亚发达国家，但终身不育水平上升的变动轨迹与这些国家比较相似。

随着城镇化加速推进、婚育推迟程度持续深化以及受教育程度不断提升，未来中国终身不育女性的人口规模还将继续扩大，占比也会继续升高。

研究人员建议完善相关家庭政策和社会政策，给年轻人创造更全面的生育友好环境，实现更大程度的两性平等，不断提高儿童和家庭的福祉。