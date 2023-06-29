李家超：23条立法不能为了交差忽视风险

香港特首李家超说，虽然《基本法》23条立法越快越好，但不可为了“交差”而忽视风险。

据《星岛日报》星期四（6月29日）报道，李家超在专访中解释，23条立法要做深、做广调研，避免立法后发现不足以应付，导致反复修改。

李家超强调，23条立法并非交差，若是只考虑尽快完成而忽略某些潜在风险，“对不住宪制责任，对不住香港和国家”，并形容自己是心急之人，但不可鲁莽。

李家超指出，港府正审视不同国家及地区强化维护国安措施，并举例称英国相关法例“好辣”（严苛），如未起诉可禁止离开家门等。他强调，政府要审视不同普通法地区的法律，再根据香港实际情况立法，不会因为某个国家有某种措施，就都加到一起。

针对防范国安风险，李家超强调，社会需要保持警惕，防范危害国家安全风险的暗涌。他指出，危害国安的手法不断变化，网络世界、社交媒体已大有不同，并指早前器官捐赠取消登记风波，反映“软对抗”一直存在，需小心提防。

被问到是否会参考大陆做法、加入间谍罪时，李家超说，间谍行为是泄露国家机密其中一个手段，指间谋存在于周围，“我们的对手是国家级，很多情报人员，其中有些是间谍”；他认为，针对行为比针对特定类别的人更重要，并指港府就23条的七类罪行立法，已恰如其分。

另一方面，就政府曾称正研究规管“假新闻”或虚假资讯一事，李家超说，因香港是自由社会，“我的态度是，如果不需要立法，最好不要立法”。他指出，若自我规律、行业操守令问题可控，就希望不用立法手段处理，“不会因为伤风咳，就当是癌症处理”。