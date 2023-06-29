中国加强管制无人机 明年起需申请执照实名登记

中国将从明年起实施无人驾驶航空器飞行管理条例，包括要向民航部门申请执照及实名登记等，加强对民用无人机的规管，维护航空、公共及国家安全。

中国国务院和中央军事委员会星期三（6月28日）公布《无人驾驶航空器飞行管理暂行条例》，将自2024年1月1日起施行。

暂行条例共63条，对民用无人驾驶航空器及操控员管理、空域和飞行活动管理，监督和应急处置，以及相关法律责任等方面做出规定。

在操控员管理方面，条例规定民用无人驾驶航空器所有者应依法进行实名登记，涉及境外飞行的民用无人驾驶航空器，应依法进行国籍登记。

条例也要求操控员应取得执照，且近五年内无因危害国家安全、公共安全或者侵犯公民人身权利、扰乱公共秩序的故意犯罪受到刑事处罚的记录。

在空域和飞行活动管理方面，条例列明八种管制空域，包括军事禁区、军事管理区、监管场所等涉密单位以及周边一定范围的区域；重要革命纪念地、重要不可移动文物以及周边一定范围的区域等。

若违反相关规定，轻则处200元（人民币，下同，约37.3新元）以下的罚款，重则处100万元的罚款，另加其他民事或刑事责任，包括吊销运营合格证或驱逐出境等。

据司法部官网发布的消息，司法部、国家空中交通管理委员会办公室负责人以答记者问的形式解释制定该条例的原因时说，制定专门行政法规，及时填补无人驾驶航空器管理法规空白，依法加强无人驾驶航空器飞行及相关活动的安全监管，有效化解和防范风险，促进相关产业持续健康发展，很有必要也非常迫切。