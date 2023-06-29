台军方耗资逾45亿新台币购美陆上机动布雷系统

台湾国防部公告，将耗资逾45亿新台币（约1.96亿新元）采购美国陆上机动布雷系统。

据台湾《自由时报》报道，台国防部星期四（6月29日）公布采购决标公告，台美双方已完成签署采购陆上机动布雷系统，金额达到45亿4054万新台币。俗称“火山”系统的陆上机动布雷系统的采购案，已于6月21日起生效，该系统将在2029年底前完成交运。

上述系统将由台湾本岛北中南三个军团的工兵群配备使用，军方在查知中国大陆军方有犯台登陆意图时，即可先行在各个可能登陆滩岸及地点快速布雷，牵制及阻绝解放军的进犯行动。

美国国防安全合作署（DSCA）在去年12月28日宣布14套陆上机动布雷系统对台军售案，进入知会国会程序。这项总金额1.8亿美元（约2.44亿新元）的军售案，包含陆上机动布雷系统、M977A4重型卡车、M87A1反战车地雷，以及M88、M89训练用地雷等。

不过，根据台湾国防部星期四发布的公告内容，军售案的金额为45亿4054万新台币，显示采购项目及数量可能有些调整。

台湾陆军司令部参长章元勋今年1月在国防部记者会上说明，火山布雷系统不会使台湾成为“地雷岛”，因为这套系统具备智慧型定时自毁特性，也非长时间的广域布雷，仅在敌方可能登陆的路线上，精准且有效的布设。另外，这款战防雷浮布于地面上，而非埋在地下，因此容易辨识，将可大幅降低人员误伤率。

章元勋说，台军选购火山布雷系统，是因为解放军持续对台海和空域袭扰，并实施针对性三栖登陆进犯演训，考量敌情威胁、防卫作战需要。