美调查显示中国气球使用美科技收集信息

美国官员引述一项严密开展的初步调查结果称，今年初飞越美国上空的中国气球装载了美国制造的设备，帮助它收集照片、录像和其他信息。

美国《华尔街日报》星期四（6月29日）报道，美国军方近五个月前发现上述气球，并将其击落，数家美国国防和情报机构对气球被击落后所取回的碎片进行分析。

美国官员称，分析发现，气球碎片尽是美国商用设备，其中一些在网上出售，并夹杂着中国专有的传感器和其他设备，以收集照片、录像和其他信息传送至中国。这些官员称，这些发现支持一个结论，即该飞行器的目的是进行间谍活动，而不像北京所说的进行气候监测。

这些官员称，该中国气球混合了现成的和专有设备，是中国政府在监视方面的创新尝试。

上述美国官员说，该气球在飞越阿拉斯加、加拿大和邻近美国多州的八天内收集了数据，但该飞行器似乎没将信息传送回中国。这些官员拒绝说明，该飞行器是否出现故障。而美国五角大楼曾说，美军方采取了对策防止气球收集信息。

在气球事件发生后，美国国务卿布林肯取消了原定2月的访华行程。经过中美协商，布林肯在6月18日抵达北京进行两天一夜的访问行程，并在那期间与中国国家主席习近平、中共政治局委员、中央外办主任王毅，以及中国国务委员兼外长秦刚会面。