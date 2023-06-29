宁德时代正商谈在欧洲设多个电池回收站

全球最大电动汽车电池制造商宁德时代正与一家欧洲合作伙伴，就在欧洲建立多个电池回收站进行磋商。

综合彭博社和澎湃新闻报道，宁德时代首席制造官倪军星期三（6月28日）在天津举行的夏季世界经济论坛新领军者年会的一场小组讨论会上说，宁德时代正与欧洲的一个合作伙伴商谈在欧洲大陆建立多个电动汽车电池回收站，也在寻找合作伙伴在北美建动力电池回收站。

倪军并未透露欧洲合作伙伴的身份和有关回收站拟建数量的细节，但表示宁德时代已是全球最大电动汽车电池回收商，镍、钴和锰的回收率超过99%，锂的回收率也在90%以上。

据彭博社分析，宁德时代计划在欧洲和北美扩大电池回收服务，表明该公司希望在整个电动汽车电池供应链中发挥更大的主导作用，尤其是在日益重要却尚未成熟的回收领域。

倪军在上述活动上说，“我们认为回收是必须的，否则当一辆车报废了，你该怎么办? 废旧电池污染土壤，危险，可能会爆炸。”

倪军说，宁德时代已经在德国和匈牙利投资了电池生产基地，正与北美的合作伙伴合作，也有计划在亚洲投资。宁德时代正在积极考虑全球市场，同时也在寻找全球合作伙伴。

宁德时代董事长曾毓群在去年的世界动力电池大会上也说，目前宁德时代镍钴锰的回收率已经达到99.3%，锂达到90%以上。到2035年后，宁德时代利用退役电池中的材料就可以满足很大一部分市场需求。