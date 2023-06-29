中国一男子网售“壮阳咖啡”获刑五年

中国一名男子将明令禁止的成分添加到咖啡中，生产、销售所谓的“男士能量咖啡”牟取暴利，被控生产销售有毒、有害食品罪，一审被判有期徒刑五年三个月。

据澎湃新闻星期三（6月28日）报道，从上海铁路运输法院获悉，男子吴某某在2021年下半年为牟取非法利益，与他人合作，生产出非法添加“他达拉非”粉末的咖啡，在多个网络店铺进行销售。

相关商品界面充斥着暗示该款咖啡具有“壮阳”功效的广告语，诱导消费者购买。

报道指出，“他达拉非”是处方药物，可用于治疗男性勃起功能障碍和肺动脉高压，但擅自服用可能会引起不良反应。同时，“他达拉非”也是列入中国《保健食品中可能非法添加的物质名单（第一批）》的成分。

报道称，吴某某的非法咖啡生意风生水起，直至案发，共计销售咖啡30余万元（人民币，下同，约5.6万新元）。

公诉机关将吴某某移送上海铁路运输法院提起公诉，同时提起刑事附带民事公益诉讼。

经审理，法院认为，被告人吴某某在生产、销售的食品中掺入有毒、有害的非食品原料，且有其他严重情节，构成生产、销售有毒、有害食品罪，遂依法判处被告人吴某某有期徒刑五年三个月，并处罚金人民币80万元。

同时，因吴某某的犯罪行为损害了社会公共利益，判决吴某某支付惩罚性赔偿金人民币20万元，并公开向社会公众赔礼道歉。

吴某某不服一审判决，提起上诉。后上海市第三中级人民法院作出二审判决，驳回上诉，维持原判。