世界反兴奋剂机构副主席吁尽快开展电竞反兴奋剂工作

世界反兴奋剂机构（WADA）副主席杨扬呼吁，尽快为新兴的电竞运动开展反兴奋剂工作，确保运动员身心健康，也维护电竞运动的纯洁。

据新华社星期四（6月29日）报道，也是国际奥委会委员的杨扬接受专访时说，新兴的电竞运动虽然给人感觉有别于传统意义上的体育运动，但同样面临兴奋剂问题困扰，应该尽快展开反兴奋剂工作，以保护运动员身心健康、维护电竞运动的纯洁。

近年来，电竞作为一项新兴运动受到越来越多年轻人的追捧，也逐渐得到传统体育界接纳。新加坡刚举办了首届奥林匹克电竞周，电竞也将在杭州亚运会上成为正式比赛项目。但电竞运动在快速发展的同时，也出现了令人担忧的兴奋剂问题。

杨扬认为，电竞运动与传统体育项目的相似之处，在于对运动员的注意力和体能都有极高要求，这留下了滥用兴奋剂的隐患。

她说：“WADA已经注意到电竞运动里潜在的兴奋剂滥用问题，并就这个问题和相关组织进行过讨论。”

杨扬观看过中国国内一些电竞比赛，通过跟运动员交流发现，电竞选手平时要进行高强度训练，有时候一天训练甚至长达16至18个小时，在激烈比赛中要具备充沛的体能和极强的专注力。“这就是WADA担心的原因。因为已有证据表明一些电竞选手滥用药物，他们的身心健康和安全值得关注。”

目前世界上各种各样的电竞比赛参与者众多，但多数赛事并不受《世界反兴奋剂条例》（以下简称“《条例》”）制约，电竞选手既不会接受反兴奋剂教育，也没有兴奋剂检查。

杨扬认为，相对于那些遵守《条例》的体育组织和运动员，电竞运动的反兴奋剂真空状态既不利于保护电竞运动员，也破坏了公平的体育环境，因此电竞运动相关国际组织应该制定适合这项运动的反兴奋剂计划。

她说：“WADA认为，电竞运动需要建立规则，防范潜在的违禁药物滥用风险，现在就应该开始行动了。”

让杨扬感到欣慰的是，各方面针对电竞运动的兴奋剂问题已开始有所行动。比如在新加坡的奥林匹克电竞周上，运动员们初步接触到了反兴奋剂知识。

此外，杨扬还透露，《条例》的修订工作即将开始，届时可能会加入针对电竞运动的反兴奋剂相关要求。