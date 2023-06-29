调查：中国网民对饭圈整治行动满意度最低

中国一项网民满意度调查显示，在针对未成年人网络权益保护的措施中，民众对于“饭圈”整治行动的满意度最低。

据《中国青年报》星期四（6月29日）报道，根据中国135家网络社会组织去年8月共同发起网民网络安全感满意度调查，1万9000多名受访者对未成年人网络权益保护整体的满意度为3.24分（满分5分），较2021年的3.17分有所提升。

具体到未成年人权益保护的各项措施时，受访者对游戏公司的“宵禁”“实名”“限时令”等措施的满意度最高，达到3.64分；对“饭圈”整治行动的满意度最低，仅为3.12分。

调查也发现，受访的未成年人对各种措施的满意度均高于成年人。其中，整体满意度上，未成年人比成年受访者满意度高0.43分；各项措施满意度上，未成年人对然后是“网络宵禁”“限时令”满意度达到3.71分，对“饭圈”文化整治行动效果满意度虽然同样最低，但也达到3.29分。

受访者中，18岁以下未成年人占19.8%，18至44岁青年人占66.11%，45至59岁中年人占14.07%，60岁以上老年人占0.92%。

调查也显示，学历越高者，对未成年人权益保护的满意度越低。其中，大专及以下学历受访者的满意度高于平均分，而本科及以上学历受访者的满意度低于平均分，且本科受访者满意度为3.10分，硕士为2.81分，博士则仅为为2.44分。

调查组分析称，这一现象可能与高学历群体具有更强的信息收集能力、辨识能力以及安全意识有关，他们更能捕捉到网络环境中的潜在风险和隐患，因此对未成年人的网络权益保护现状更易产生担忧。

调查报告也指出，未成年人对多数措施的认可度与成年人基本一致，仅在“限制未成年人开设网络账户”上与成年人的认可率相差超20个百分点，说明未成年人对限制开设网络账户的接受度不高，希望能开设自己的网络账户，具有较强的自主意识和隐私意识。

报告指出，互联网已经成为未成年人学习娱乐、获取信息的重要方式，但网络沉迷、信息泄露等网络安全问题也会影响未成年人的身心发展，未成年人网络安全与网络保护问题既是全社会关注的热点问题，也是网络治理的重点问题。